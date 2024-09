Como, Belotti non si sblocca: le parole di Fabregas sul ‘Gallo’

CalcioWeb

Beffa Como. La squadra di Fabregas è stata raggiunta sul 2-2 dal Bologna nel match della giornata di Serie A. Il tecnico spagnolo si è presentato ai microfoni del giornalisti.

Un argomento caldo è quello di Belotti, in panchina contro il Bologna e a secco di gol in campionato: “ho fiducia in lui, anche i suoi compagni si aspettano molto, tolto Immobile credo sia il più prolifico marcatore italiano”, dice lo spagnolo.

“Soffrire e lavorare. Questo dobbiamo fare – ha continuato il tecnico del Como -. Non conosco altro modo per raggiungere i risultati”.