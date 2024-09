Como, pesanti insulti social a Cutrone: l’attaccante sbotta | FOTO

CalcioWeb

La 3ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa con la gara tra Udinese e Como. La sfida del Bluenergy Stadium è salita alla ribalta per la vittoria dei padroni di casa con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Brenner ma anche per un episodio nel finale.

In pieno recupero e sul risultato di 1-0 l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra di Fabregas: dal dischetto si è presentato Patrick Cutrone ma il tiro non è stato preciso.

Gli insulti e la risposta

L’attaccante è stato preso di mira sui social con messaggi pesantissimi e fuori luogo: “spero che tu ti uccida e i tuoi figli muoiano di cancro”, ha scritto un utente.

Il calciatore del Como non ha ovviamente gradito gli insulti: “accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri”.