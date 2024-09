Consigli fantacalcio, 4ª giornata di Serie A: debutto con gol?

CalcioWeb

Si torna in campo con il campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Nel primo match in campo Como-Bologna, poi due big: la Juventus sul campo dell’Empoli e il Milan in casa contro il Venezia.

Domenica 5 partite: Genoa-Roma, Atalanta-Fiorentina, Torino-Lecce, Cagliari-Napoli e Monza-Inter. Lunedì Parma-Udinese e Lazio-Verona.

Chi schierare e chi evitare al Fantacalcio

Portieri

Chi schierare: fiducia in Di Gregorio della Juve in trasferta contro l’Empoli. In campo anche Maignan contro il Venezia e Provedel contro il Verona.

Chi evitare: partite insidiose per tre portieri big: rischia Svilar contro il Genoa, Meret contro il Cagliari e Sommer contro il Monza.

Difensori

Chi schierare: Cambiaso potrebbe giocare in posizione avanzata e regalare qualche bonus ai Fantallenatori. In grado di sfruttare le capacità aeree Bremer, Tomori e Coco. Debutto con gol per Hermoso?

Chi evitare: la coppia di centrale del Lecce (Baschirotto e Gaspar) rischia sul difficile campo del Torino. A rischio malus anche Hien dell’Atalanta e Ismajli dell’Empoli.

Centrocampisti

Chi schierare: giocano Douglas Luiz e Koopmeiners e le possibilità di bonus sono alte. Fiducia anche in Pasalic dell’Atalanta, Frattesi dell’Inter contro il Monza e Rovella della Lazio.

Chi evitare: partita difficile per Pessina contro l’Inter. Si preannuncia una gara di sofferenza anche per i centrocampisti del Venezia contro il Milan (in particolar modo Duncan e Zampano).

Attaccanti

Chi schierare: Vlahovic è in grado di sbloccare la trasferta contro l’Empoli. Fiducia in Leao, Dybala contro il Genoa, Lookman contro la Fiorentina, Zapata contro il Lecce e Lukaku a Cagliari. Infine Taremi.

Chi evitare: si preannuncia una partita difficile per Colombo dell’Empoli contro la Juventus e per Pohjanpalo del Venezia contro il Milan. A rischio Dovbyk della Roma e Djuric del Monza.