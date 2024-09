Coppa Davis, il Belgio pareggia i conti con l’Italia: Cobolli si deve arrendere a Bergs

CalcioWeb

Italia-Belgio di Coppa Davis è sull’1-1. Ci ha provato Flavio Cobolli, ha messo in campo ogni forza di cui disponeva, ma questo non è bastato: dopo la vittoria di Berrettini, il suo “allievo” Cobolli non riesce a regalare all’Italia la vittoria definitiva contro il Belgio in Coppa Davis.

Una partita molto combattuta fin dall’inizio, la differenza l’ha fatta il belga ad inizio match, dove è riuscito ad aggredire bene il campo portandosi subito in vantaggio nei set. Il secondo parziale è stato il più combattuto, in esso Flavio è arrivato a due punti dalla sconfitta, ma è riuscito a reagire, portando il set al tie-break, dove ha vinto tutti i punti importanti pareggiando i conti.

Poi arriva un “toilet break” della durata di 10 minuti, alquanto clamoroso, da parte del belga, questo scombina forse le idee del romano, che da qui in poi esce dal campo, perdendo il match con il punteggio di 3-6 / 7-6 / 0-6 in 2 ore e 18 minuti. Adesso sarà decisivo il doppio con Bolelli e Vavassori.