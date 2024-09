Coppa Davis, Italia avanti sul Brasile: Berrettini supera Fonseca

CalcioWeb

Grande fermento alla Unipol Arena di Bologna per l’esordio dell’Italia in Coppa Davis. Non ci sono Sinner e Musetti, ma la Nazionale azzurra, campione in carica, promette comunque di regalare spettacolo. Esordio vincente per Matteo Berrettini che festeggia nel migliore dei modi il ritorno in azzurro. Il tennista romano ottiene il primo punto nel match inaugurale della fase a gironi battendo Joao Fonseca, giovane prima scelta del Brasile.

Berrettini si è imposto 6-1 nel primo set brekkando al secondo e al sesto game l’avversario. Secondo set ben più combattuto in cui entrambi i tennisti hanno difeso i rispettivi turni di servizio fino al break e controbreak che ha portato al 6-5 e al 6-6 finale. Tie-break decisivo: subito uno 0-4 per il brasiliano, poi la rimonta fino al 7-5 della vittoria per Berrettini.