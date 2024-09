Coppa Davis: l’Italia perde il doppio, l’Olanda si qualifica per le Final 8

CalcioWeb

La vittoria dell’Italia era già scritta dopo il doppio successo di Berrettini e Cobolli, questa partita non serviva “a niente”, o quasi, poiché in caso di nostra vittoria sarebbe stato il Brasile a qualificarsi per le finali di Malaga, mentre l’Olanda aveva il proprio destino in mano, infatti con una vittoria poteva qualificarsi lei.

Alla fine è stata la volontà degli olandesi a fare la differenza, perché loro non avevano nulla da perdere e tutto da guadagnare. Nonostante ciò è stata una partita molto combattuta, con il primo set deciso al tie-break e il secondo all’ultimo game in risposta degli “orange”. Il punteggio finale è di 6-7 / 5-7, maturato in 1 ora e 56 minuti.