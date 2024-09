Coppa Italia, tris Monza: Brescia ko. L’avversaria degli ottavi | TABELLONE

CalcioWeb

Ancora a secco di vittorie in Serie A, il Monza respira con un successo in Coppa Italia e Alessandro Nesta allontana qualche fantasma dalla sua panchina. Tutto facile per il Monza che stacca il pass per gli ottavi con un netto 3-1 sul Brescia.

Apre le marcature Kyriakopoulos al 5′, all’11 Pessina raddoppia su assist del greco, al 40′ arriva il tris di Caprari. Partita già in ghiaccio all’intervallo. La rete di Nuamah al 68′ serve solo a rendere meno amaro il passivo per gli ospiti. Agli ottavi di finale il Monza affronterà il Bologna.

Risultati sedicesimi di finale di Coppa Italia

Martedì 24 settembre

Ore 16:00

Lecce-Sassuolo 0-2

Ore 18:30

Cagliari-Cremonese 1-0

Ore 21:00

Torino-Empoli 1-2

Mercoledì 25 settembre

Ore 16:00

Pisa-Cesena 0-1

Ore 18:30

Udinese-Salernitana 3-1

Ore 21:00

Genoa-Sampdoria 6-7 d.c.r.

Giovedì 26 settembre

Ore 18:30

Monza-Brescia 3-1

Ore 21:00

Napoli-Palermo

Tabellone ottavi di finale Coppa Italia

Juventus-Cagliari

Fiorentina-Empoli

Bologna-Monza

Atalanta-Cesena

Milan-Sassuolo

Roma-Sampdoria

Lazio-Napoli/Palermo

Inter-Udinese