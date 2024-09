Cosenza, Alvini senza freni: il tecnico ‘avvisa’ la Sampdoria | VIDEO

CalcioWeb

E’ la vigilia di campionato della super sfida di Serie B tra Cosenza e Sampdoria. In conferenza stampa si è presentato il mister Massimiliano Alvini.

“Sono state due settimane di lavoro intense che sono servite per migliorare la parte fisica e le conoscenze. I calciatori ora stanno tutti bene. Non so se la Sampdoria giocherà dietro a 3 o a 4, ma hanno un organico forte.

Tutte le partite in Serie B sono difficili, a maggior ragione contro una squadra come quella doriana. Non vediamo l’ora di giocare la partita e vogliamo esserne all’altezza. Faremo di tutto per cambiare la storia delle sfide con la Samp. Non l’abbiamo mai battuta e giocheremo per l’obiettivo di vincere”, sono state le parole di Alvini.