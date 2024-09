Cosenza, due calciatori esclusi dal progetto | NOMI e DETTAGLI

CalcioWeb

Il Cosenza è reduce dal buon punto sul campo del Bari nell’ultima giornata del campionato di Serie B ma la situazione di classifica è ancora preoccupante. In attesa della prossima partita casalinga contro il Sudtirol, la squadra è pronta a tornare in campo per la preparazione con il chiaro obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Secondo quanto riporta tifocosenza.it gli esuberi sono finiti ai margini. Si tratta di Gianmarco Begheldo e Bright Gyamfi, praticamente esclusi dal progetto tecnico. La settimana scorsa, entrambi si sono allenati con la squadra Primavera con Begheldo cha ha anche preso parte alla gara contro l’Avellino.