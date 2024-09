Cremonese, parole al miele di Ciofani: “sono un figlio di Cremona”

CalcioWeb

Daniel Ciofani continua ad esaltare la Cremonese anche dopo l’annuncio dell’addio al calcio. Il dirigente ha parlato del suo nuovo ruolo in società. “Mi devo abituare anch’io al fatto di non essere più un giocatore, ancora oggi ogni volta che incontro qualche tifoso in strada a Cremona e mi dicono è il capitano, devo correggerli con ex capitano”, sono state le prime parole in una puntata speciale de “Il grigio e il rosso”.

Sul futuro: “mi piacerebbe intraprendere una carriera dirigenziale con potere decisionale, ma a modo mio. Non mi piace il calcio delle etichette, dei luoghi comuni, dei modi di dire. Non mi piace il like facile. Ecco, io voglio dire quello che penso, scegliendo le parole giuste. Il futuro prossimo sarà alla Cremonese al momento, sono un figlio di Cremona e della Cremonese e sono orgoglioso di esserlo”.