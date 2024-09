Crisi Cagliari: l’Empoli ne approfitta e vola, imbattuto, in zona Champions! | CLASSIFICA

CalcioWeb

Una squadra in crisi, l’altra vola sulle ali dell’entusiasmo. Lo scontro diretto Cagliari-Empoli metteva in palio 3 punti pesanti per la salvezza e ha confermato i valori delle prime 4 giornate: sardi in caduta libera, toscani on fire. In Sardegna finisce 0-2 per un Empoli frizzante e sbarazzino che con la coppia giovane e italiana formata da Colombo ed Esposito stende il Cagliari nella ripresa e si prende 3 punti importanti.

I ragazzi di D’Aversa salgono a quota 9 punti al terzo posto in classifica alla pari con il Napoli impegnato domani a Torino contro la Juventus. A proposito di Juventus: Empoli a +1 sui bianconeri e sull’Inter, +4 sul Milan. Tutte hanno una gara in meno, ma sono piccole soddisfazioni.

Crisi nera invece per il Cagliari. Isolani ancora senza vittorie dopo 5 giornate con 3 ko e appena 2 punti in tasca. Sono 8 i gol subiti e 1 solo quello segnato da un attacco che è a secco da 3 turni. Serve una sterzata immediata, la panchina di Nicola traballa.

Classifica Serie A

Udinese 10 Napoli 9 Empoli 9 Inter 8 Juventus 8 Torino 8 Lazio 7 Verona 6 Atalanta 6 Milan 5 Genoa 5 Parma 4 Lecce 4 Fiorentina 3 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2 Venezia 1