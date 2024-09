CalcioWeb

Dopo un avvio di stagione che ha portato solo sei punti in classifica, tre sconfitte nelle prime cinque giornate e l’ultima, molto pesante, in casa del Picerno, il tecnico del Crotone, Emilio Longo incassa la fiducia del club.

La società non ha intenzione di sconfessare il progetto avviato in estate, dunque Longo che non è assolutamente in discussione.