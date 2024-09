CalcioWeb

Il Crotone, reduce dalla pesante sconfitta col Picerno, affronta il Sorrento, che invece ha pareggiato con la Turris nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, mercoledì 25 settembre, match valido per la sesta giornata di Serie C.

Crotone-Sorrento dove vederla in tv

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 257. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.