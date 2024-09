Lacrime e ricordi, da Baggio a Gravina: i messaggi social per la morte di Totò Schillaci

CalcioWeb

Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Totò Schillaci. L’ex attaccante, noto per le sue straordinarie prestazioni durante il Mondiale di Italia ’90, è morto stamattina all’età di 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Sono diversi i messaggi di vicinanza e affetto pubblicati da personaggi del mondo del calcio e non soltanto.

Il sindaco di Palermo ricorda Schillaci

“Con la prematura scomparsa di Totò Schillaci – ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – la città piange la perdita del calciatore palermitano più rappresentativo della storia a livello mondiale. La sua popolarità non ha mai cambiato il suo animo gentile, umile e disponibile“.

Il cordoglio di Gravina

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ricordare Schillaci: “Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano. Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto”

Il saluto del Napoli sui social

“Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono alla famiglia di Totò Schillaci per la scomparsa dell’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90”.

La Juventus ricorda Schillaci sui social

“Ciao Totò” ha scritto la Juventus sui social. Un post con la foto di Schillaci in maglia bianconera. Maglia indossata dal 1989 al 1992. Era la sua squadra ai tempi di Italia ’90.

Il saluto dell’Inter

“Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90. FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò“.

Il cordoglio del Palermo

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano.”

Il saluto di Giorgia Meloni

“Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione“, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il messaggio di Giuseppe Conte

“Resterà sempre vivo in tutti noi il ricordo di un grande calciatore, che ha unito l’Italia in un grande abbraccio in quelle notti magiche. Ciao Totò“, ha scritto su X il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

Matteo Renzi ricorda Schillaci

Anche l’ex premier Matteo Renzi ha salutato Schillaci su X. “Ciao Totò, con le tue Notti Magiche hai fatto sognare un Paese, hai fatto sognare una generazione“, ha ricordato il leader di Italia Viva.

Il saluto di Renato Schifani

“Con Totò Schillaci se ne va un campione che è diventato l’icona del calcio italiano nel mondo“, ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “I suoi occhi sgranati per una decisione arbitrale non condivisa sono l’immagine simbolo dei Mondiali del 1990, dei quali fu assoluto protagonista grazie ai suoi goal che regalarono agli italiani le notti magiche rimaste nella memoria di tutti”

Il ricordo del presidente della Regione Lombardia

“Non dimenticheremo mai le ‘Notti magiche’ del Mondiale italiano del ’90 e soprattutto i suoi occhi, capaci di accendere gioie e regalare emozioni a suon di gol. Condoglianze ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace“, ha scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il saluto di Roberto Baggio

“Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”. Così Roberto Baggio ricorda il compagno Totò, con un’esultanza ai Mondiali 1990.

Il ricordo del Milan

“Ci ha lasciati il simbolo di una Nazionale azzurra che ha rappresentato con coraggio tutto il calcio italiano. Saremo per sempre orgogliosi di Totò Schillaci. Alla sua famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza.”

Il cordoglio di Antonella Clerici

“Con te se ne vanno le notti magiche della nostra giovinezza. Grande Totó, grazie per tutti i sogni“. Così Antonella Clerici su X commenta la morte di Salvatore Schillaci.

