Danso escluso anche dalla Nazionale: “servono accertamenti medici”

CalcioWeb

Ancora problemi fuori dal campo per Kevin Danso. Dopo il mancato trasferimento alla Roma, il calciatore del Lens è stato escluso anche dai convocati dell’Austria per le prossime partite. Il motivo riguarda sempre le sue condizioni fisiche.

“Il tecnico Ralf Rangnick ha dovuto eliminare dalla lista con breve preavviso Kevin Danso. Il giocatore verrà sottoposto ad approfonditi esami medici presso il suo club in Francia”, si legge in un comunicato presentato dalla Nazionale austriaca. La Roma aveva deciso di non tesserare il difensore dopo le visite mediche effettuate in Italia.