Del Piero infiamma i tifosi della Juventus: la frase sul ritorno in bianconero

Il nome di Alessandro Del Piero in casa Juventus è tornato alla ribalta anche dopo la magia di Yildiz nella partita di Champions League contro il Psv. “Il mio ritorno alla Juventus sarebbe davvero una storia meravigliosa da raccontare. Quello che è accaduto tra me e la Juventus in quel periodo è un’esperienza unica, senza precedenti per un giocatore. Diventare una leggenda della Juventus, giocare persino in Serie B, per poi tornare e vincere ancora“. Così l’ex capitano della Juventus alla ‘Cbs’ in merito a un suo possibile ritorno in bianconero.

“Mi manca molto il passato, vorrei poter tornare indietro nel tempo, anche se sono soddisfatto di ciò che sto facendo oggi e non ho rimpianti –sottolinea Del Piero-. Ho ottenuto la licenza di allenatore, anche se al momento non vorrei intraprendere questo ruolo”.

Infine la leggenda bianconera svela il suo unico rammarico. “è quello di aver perso la finale degli Europei del 2000. Il mio obiettivo principale era vincere trofei, anche se apprezzavo i traguardi personali. Tuttavia, se mi chiedessi se sono felice di segnare tre gol e pareggiare tre partite, ti risponderei di no”.