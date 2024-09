Inter-Milan, meno spettacolo sugli spalti: la decisione della Curva Nord

CalcioWeb

Il derby Inter-Milan, in programma domani sera alle 20,45 allo stadio Meazza a San Siro, andrà in scena senza la coreografia della Curva Nord.

La decisione è, ovviamente, legata allo shock dopo i fatti di Cernusco del 4 settembre, l’omicidio di Antonio Bellocco per mano dell’ormai ex capo ultrà interista Andrea Beretta. Adesso che si è insediato un nuovo direttivo, guidato da un altro storico ultrà, Renato Bosetti, la decisione di accompagnare il derby solo con delle bandiere nerazzurre che sventoleranno prima del via.