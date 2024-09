Derby Inter-Milan, la scelta su Maignan: il portiere rossonero recupera?

CalcioWeb

Inter-Milan, domenica sera, potrebbe essere l’ultima partita di Paulo Fonseca sulla panchina dei rossoneri. Un derby per il quale l’allenatore portoghese spera di poter avere a disposizione Mike Maignan. Il portiere francese, leader carismatico della squadra, è uscito malconcio dalla sfida contro il Liverpool.

Ben 3 infortuni e… nessuno. Una situazione piuttosto strana: Maignan è uscito quasi in lacrime per un problema al quadricipite destro, uno al collo del piede sinistro e uno scontro di gioco finale che lo ha messo definitivamente ko. Eppure, gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nelle ultime ore non hanno evidenziato lesioni muscolari o tendinee.

Maignan ha rimediato solo una contusione alla coscia e lavora per essere presente al derby. I prossimi giorni chiariranno se ci sarà o meno, ma le chance sono in netta crescita. Il baby Torriani, unica alternativa fra i pali dopo l’infortunio di Sportiello, dovrà rimandare il suo esordio in Serie A.