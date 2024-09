Di Canio attacca Leao e Theo: “a cazzottoni!”, frasi durissime contro il Milan

CalcioWeb

Paolo Di Canio non è propriamente uno che le manda a dire. Soprattutto, l’ex calciatore laziale è uno della ‘vecchia guardia’, uno di quelli che tiene tanto ai valori dello spogliatoio e nella sacralità del gruppo. Per questo motivo, quanto avvenuto in Lazio-Milan non gli è andato giù.

Il riferimento è, ovviamente, alla protesta di Leao e Theo Hernandez durante il cooling break del secondo tempo, episodio che Di Canio ha criticato duramente a Sky: “se succede al dopolavoro, ai miei amici che stiamo cazzeggiando a giocare, con la pancia, e uno si mette lì gli si dice ‘Ao, vieni qua che stiamo parlando’, tra di noi che si paga 10 euro il campo. Questa è una vergogna, il capitano. Delegittimazione. I compagni dovrebbero attaccarli al muro, con i cazzottoni – ha detto Di Canio a ‘Sky Calcio Club’ -. Hanno distrutto Fonseca così. Ma dove va il Milan se nessuno interviene?“.