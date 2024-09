Diluvia anche oggi a Bergamo, piovono gol sull’Atalanta: il Como vince 2-3 | CLASSIFICA

CalcioWeb

Piove anche oggi su Bergamo, dopo il rinvio di ieri. Ma il campo è asciutto e si gioca regolarmente, rispetto a ieri la situazione è decisamente diversa. A piovere sono i gol. Quattro nella gara del Gewiss Stadium, purtroppo per i tifosi di casa, 3 sono del Como che vince 1-3 la sua prima gara della stagione e spezza il tabù vittorie.

Il primo tempo sorride all’Atalanta: al 18′ un pallone respinto fuori area finisce sui piedi di Zappacosta che, senza pensarci, lo scarica direttamente in porta per l’1-0.

Nella ripresa l’inerzia è a favore del Como: Strefezza pareggia i conti con una bella conclusione al 46′, al 54′ gli ospiti passano addirittura in vantaggio grazie a una conclusione di Nico Paz deviata da Kolasinac che spiazza Carnesecchi per l’1-2. Appena 3 minuti dopo Fadera confeziona un gol strepitoso: controllo al volo in corsa, doppia finta e diagonale vincente per l’1-3. Nel finale l’Atalanta accorcia su calcio di rigore con Lookman a tempo scaduto: finisce 2-3.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa 2-0

Ore 18:00

Juventus-Napoli 0-0

Ore 20:45

Lecce-Parma 2-2

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio 2-1

Ore 15:00

Monza-Bologna 1-2

Ore 18:00

Roma-Udinese 3-0

Ore 20:45

Inter-Milan 1-2

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como 1-3

Classifica Serie A

Torino 11 Napoli 10 Udinese 10 Juventus 9 Empoli 9 Inter 8 Milan 8 Lazio 7 Roma 6 Verona 6 Fiorentina 6 Atalanta 6 Bologna 6 Parma 5 Como 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Cagliari 2