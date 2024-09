Dinamo Kiev-Lazio, tifosi biancocelesti fermati con armi e batticarne

CalcioWeb

La polizia di Amburgo ha fermato decine di tifosi della Lazio in possesso di armi, tra cui dei batticarne, prima della partita di Europa League contro la Dinamo Kiev nella città tedesca. Gli agenti hanno incontrato circa 60 sostenitori italiani vicino al Rathausmarkt di Amburgo martedì sera. Lo riporta l’agenzia di notizie Adnkronos.

“Dopo che il gruppo ha tentato di eludere la sorveglianza della polizia e ignorato i richiami degli agenti, la polizia antisommossa ha fermato e controllato il gruppo“, ha affermato una dichiarazione della polizia. Le perquisizioni hanno trovato cinque coltelli, sei batticarne, due assi di legno, una mazza, una chiave inglese e uno spiedo, tra gli altri oggetti. Tutti gli uomini perquisiti sono stati presi in custodia durante la notte e agli uomini è stato vietato di avvicinarsi al Volksparkstadion, ha aggiunto la polizia.

La Dinamo Kiev giocherà le sue partite casalinghe nella rinnovata Europa League nella seconda città della Germania a causa della guerra in Ucraina. Entrambe le squadre hanno avuto problemi con i tifosi estremisti di estrema destra in passato. “Secondo le informazioni attuali si prevedono fino a 11.000 spettatori. La polizia monitorerà la partita e in generale prevede un evento senza disordini“, ha affermato la dichiarazione della polizia tedesca.