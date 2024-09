Disavventura per la Juventus Next Gen, cosa è successo dopo il pareggio col Trapani | FOTO

CalcioWeb

Disavventura per la Juventus Next Gen dopo il pareggio di ieri per 1-1 maturato sul campo del Trapani. La squadra di Paolo Montero è stata infatti costretta a trascorrere la notte in aeroporto da dove non è stato possibile partire nelle ore immediatamente successive all’incontro.

Come riportato da Sky, a causa di un guasto all’aereo, in un primo momento la partenza sarebbe dovuta avvenire alle 2.00, in seguito un’ora più tardi per poi passare alle 7.00, come da comunicazione delle autorità aeroportuali. Alla fine la Juventus Next Gen si è imbarcata sul velivolo solamente stamattina alle 9.00.

🛬 #NextGen | Dopo la sfida di Trapani, la squadra di #Montero ha passato la notte in aeroporto. Ecco la ricostruzione… https://t.co/cyPOsanA5W — JNetwork24 (@J_network24) September 23, 2024