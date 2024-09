L’Inter e l’indagine sull’iscrizione al campionato: la decisione della Procura di Milano

CalcioWeb

Non è stato evidenziato “uno stato di insolvenza di società del Gruppo Inter“. È quanto si legge nella richiesta di archiviazione dei pm dell’indagine, rimasta sempre a carico di ignoti, aperta lo scorso aprile in seguito all’esposto presentato da ‘Fondazione Jdentità Bianconera’ contro i conti del club nerazzurro.

L’esposto in questione presentava presunte irregolarità per l’iscrizione all’ultimo campionato. Secondo i pubblici ministeri, in base all’analisi della situazione economico finanziaria della società “si rappresenta che l’Inter continua a svolgere la propria attività secondo il principio della continuità aziendale“, in quanto “il management societario non ha ritenuto sinora necessario il ricorso agli strumenti normativi previsti per la crisi di impresa“.

Inoltre, dagli accertamenti non sono emerse condotte di “ostacolo all’esercizio della attività di vigilanza della Covisoc“, ossia la commissione deputata a controllare le società di calcio professionistiche, o di qualsiasi altro organismo. Pertanto, la Procura di Milano “non ravvisa la necessità o utilità di effettuare ulteriori indagini in quanto il quadro probatorio acquisito è univoco nell’assenza” e, dunque, nella “infondatezza” delle accuse, poiché “il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato“.