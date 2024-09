Elezioni Lega B: domani il giorno della verità e del futuro

CalcioWeb

La Serie B – ma di sponda l’intero calcio italiano – è a un passo da un bivio epocale e non lo sa (o fa finta di non saperlo). Domani è il giorno x con l’assemblea (in seconda convocazione) per elezione dei vertici di Lega. Balata, secondo le ultime indiscrezioni, i suoi 14 voti necessari per essere rieletto dovrebbe averceli, mentre non si capisce che genere di consenso possano raccogliere gli ultimi arrivati (in senso strettamente temporale) Veltroni e Dossena.

Balata è carico a molla ed è ormai palese che si trova da solo contro una situazione piuttosto politicizzata ma avendo nel mirino una riforma epocale per il campionato cadetto: abbattere realmente i costi e al tempo stesso fare diventare – per disposizioni normative – la Serie B come il vero serbatoio di talenti del Paese attraverso stringenti disposizioni che regolino il numero di under e over tesserati e in campo, unitamente a un tetto di spesa per i club fissato a monte.

Le spinte contrarie a una rivoluzione di tale portata ci sono e sono robuste, d’altra parte Balata lo sa che il sistema si difende fino alla fine, ma tutti, compreso il sistema e gli altri due candidati sanno perfettamente che senza un cambio di rotta a 180 gradi il tempo di sopravvivenza per la meravigliosa serie B non supera in 4 anni (comprensivi di un paio di agonia).

Domani – se i numeri valideranno assemblea e elezioni senza rendere necessaria una terza “chiama” – potrebbe essere IL giorno. Domani sera la serie B potrebbe essere nel mondo nuovo.