Caos Serie B, alcuni club chiedono il rinvio della votazione del nuovo presidente: cosa sta succendedo

Si apre una crepa nei club della Lega calcio di Serie B. Alcune squadre si sono presentate con l’intenzione di chiedere il rinvio dell’Assemblea riguardante le elezioni del nuovo presidente della Serie B in programma oggi nella sede della lega a Milano. I rappresentanti di diverse società sono rimasti all’esterno della sede di Via Rosellini intenzionati a chiedere “di rinviare l’assemblea e rideterminarla” e poi chiedere “un comunicato della Serie B” che spiega i motivi. I club in questione sono poi entrati in ritardo rispetto all’orario della seconda convocazione per avanzare le loro richieste.

L’Assemblea inizia in ritardo: la situazione

Con un certo ritardo rispetto all’orario fissato inizialmente, hanno preso il via i lavori dell’Assemblea delle Lega calcio di Serie B a Milano. I candidati alla presidenza Beppe Dossena, Vittorio Veltroni e il presidente in carica Mauro Balata stanno illustrando i loro programmi a cominciare da Dossena.