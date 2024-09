Esonero De Rossi, i tifosi braccano Pellegrini: “quanti ne vogliamo fare fuori ancora? Pascolate!” | VIDEO

CalcioWeb

“Quanti ne vogliamo far fuori di allenatori? È il quinto. Ogni volta la stessa scusa, basta con gli allenatori… pascolate in mezzo al campo“. Clima tesissimo a Trigoria dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Queste sono alcune delle frasi rivolte a Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, dai tifosi della Roma, furiosi dopo l’ennesimo esonero di un allenatore che non porta ad alcun risultato concreto.

“Vergognatevi! Siete voi i responsabili! Mourinho e De Rossi sono dei gladiatori, tu non sei un caz**. Hai pure la fascia di capitano, li morta*** tua“, urla un altro tifoso a Pellegrini. “Vai a fare le sfilate Pellegrini, non sei un calciatore!“, la chiosa finale.