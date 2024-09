Esonero De Rossi, il sostituto è già a Roma: i dettagli dell’offerta

CalcioWeb

Come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata odierna la Roma ha comunicato l’esonero di Daniele De Rossi. L’ex calciatore, ormai anche ex allenatore, giallorosso ha pagato a caro prezzo un inizio di stagione pessimo, fatto di 3 pareggi e una sola sconfitta. Separazione inevitabile se si vuole provare a raddrizzare la stagione al più presto possibile, in particolar modo con l’Europa League in arrivo.

Caccia al sostituto. Si sono fatti i nomi di Allegri, sicuramente il profilo più blasonato; di Maurizio Sarri, intrigante ex Lazio che chissà come sarebbe stato accolto dalla tifoseria; di Stefano Pioli che avrebbe declinato mantenendo la parola data all’Al Nassr; vagliate anche le piste estere che portavano a Terzic e Tuchel. Disco rosso per tutti.

Il nome caldissimo è quello di Ivan Juric, ex tecnico del Torino, già arrivato a Roma. L’offerta della società giallorossa, secondo “La Gazzetta dello Sport”, dovrebbe prevedere un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In queste ore l’entourage del tecnico croato sistemerà gli ultimi dettagli di quella che sembra una trattativa destinata ad andare a buon fine nel breve.