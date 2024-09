Esonero De Rossi, la strigliata di Zoff: la colpa da ‘condividere’

CalcioWeb

Due vittorie in due gare di Serie A con Juric in panchina, la Roma prova a dimenticare Daniele De Rossi lasciando scorrere il tempo e contando i punti guadagnati in classifica. Eppure, l’esonero di Daniele De Rossi continua a fare notizia.

Di chi è la colpa di quanto accaduto? Della società che non ha saputo aspettare? Dell’allenatore che poteva fare di più? Dei calciatori che doveva prendersi più responsabilità? Sull’argomento è intervenuto Dino Zoff, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, che ha dichiarato: “non voglio entrare in queste cose, perché non si sanno bene le cose. Non mi voglio schierare, ci sono responsabilità da parte di tutti. Non ho certezze, non metto bocca“.