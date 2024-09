Europa League, dove giocherà la Lazio in trasferta contro la Dinamo Kiev?

CalcioWeb

Il Volksparkstadium di Amburgo sarà una sede per il calcio europeo per il secondo anno consecutivo, poiché la Dinamo Kiev è pronta a giocare lì le sue partite casalinghe di Europa League. Il club SV Hamburg deve ancora confermare l’accordo, ma la Uefa ha elencato lo stadio di Amburgo come sede delle partite casalinghe del club di Kiev e anche il club ucraino ha affermato che giocherà lì. La scorsa stagione lo Shakhtar Donetsk ha giocato le sue partite casalinghe di Champions League nello stadio di Amburgo. Questa stagione resterà in Germania, ma giocherà nell’AufSchalke Arena di Gelsenkirchen. Lo riporta l’Adnkronos.

I club ucraini non possono giocare le loro partite casalinghe di eventi Uefa nel loro paese a causa dell’attuale invasione russa. Le partite della Dinamo Kiev ad Amburgo nella prima fase di Europa League sono il 25 settembre contro la Lazio, il 7 novembre contro il Ferencvaros, il 28 novembre contro la squadra ceca del Viktoria Plzen e il 30 gennaio contro i lettoni dell’FK RFS, oltre a possibili partite ad eliminazione diretta.