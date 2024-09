Friedkin vicini all’acquisizione dell’Everton: ora che succede con la Roma?

CalcioWeb

La seconda volta sarà quella buona? La famiglia Friedkin è nuovamente vicina all’acquisizione dell’Everton. La notizia è riportata da “Bloomberg”, agenzia internazionale di news che cita una fonte vicina al dossier. La famiglia Friedkin e il proprietario della squadra di Liverpool, Farhad Moshiri, “sono in una fase avanzata per la chiusura di un accordo“, si legge. Sia i rappresentanti dei Friedkin, proprietari della As Roma, sia l’Everton non hanno rilasciato commenti.

Cessione Roma, i Friedkin ci pensano?

La notizia viene fuori nel bel mezzo del caos creatosi a Roma negli ultimi giorni. L’esonero di De Rossi ha indispettito, non poco, il tifo giallorosso che ha puntato il dito contro la dirigenza, colpevole di aver fatto fuori una bandiera come DDR. La gestione del caso Dybala e i risultati altalenanti, così come alcune sessioni di mercato fra luci e ombre, sono costate pesanti critiche alla dirigenza americana.

Lina Souloukou è stata la prima a pagare dopo i fatti recenti: la CEO greca ha dato le dimissioni dopo essere finita sotto tutela della polizia per le minacce ricevute via social dopo l’esonero di De Rossi. Anche la posizione di Ghisolfi sarebbe in bilico. Chissà che, nel caos generale, i Friedkin non vogliano iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di eventuali compratori a cui cedere la società capitolina per dedicarsi unicamente alla nuova avventura in Premier League.