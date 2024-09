Ferrari, Leclerc dopo il trionfo a Monza: che messaggio a Newey!

CalcioWeb

Charles Leclerc è reduce dalla bella vittoria in Formula 1 a Monza: “è stato bellissimo, lo è stato dal punto di vista emotivo ma anche come spinta per il team. La squadra a sua volta ha spinto tanto per portare un upgrade nell’ultimo weekend di gara e tutto questo ha aiutato a vincere. Un successo era importante per vedere gli effetti del lavoro fatto e arrivare a questo risultato”. Così il ferrarista al microfono di Sky Sport, alla vigilia del fine settimana del Gp dell’Azerbaigian a Baku.

“Appena la gara è finta sono tornato a Monaco e ho dovuto resettare tutto –aggiunge il pilota della Ferrari-. Qui a Baku non si pensa più a Monza, anche se è stato bellissimo e avremo modo di ricordare tutto a fine stagione. Bisogna concentrarsi sulle prossime gare. Doppietta a Baku? Come dico sempre, ogni volta che metto il casco io penso alla vittoria. Se faccio la doppietta poi penso alla tripletta… e dopo alla quarta. Baku è una pista che mi piace tanto, ma detto questo la McLaren è ancora una volta la macchina da battere. Lo è anche la Red Bull, pur avendo avuto un weekend un po’ deludente a Monza, sotto le aspettative. Ma qui non ho dubbi che torneranno alle prestazioni che avevano prima. Questi due team sono i favoriti, ma sua una pista così prendere un po’ più di rischi in qualifica può fare la differenza. E noi ci proveremo”.

Infine Leclerc commenta il passaggio di all’Aston Martin: “non sono deluso per la scelta di Newey, perché con lui abbiamo parlato e abbiamo provato. Ha fatto la sua scelta e la rispetto, ognuno è libero in tal senso. Lui ha ritenuto meglio l’Aston Martin, per me la Ferrari resta la squadra numero uno. Peccato per Adrian. Io credo molto più nel gruppo che nel singolo e noi abbiamo tantissime persone super talentuose. Sono certo che questo è il team vincente e Vasseur sta facendo un lavoro straordinario e creando le basi per i prossimi anni. Faremo di tutto per dimostrare a Newey che ha avuto torto a non venire in Ferrari”.