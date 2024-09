Fiorentina, prima vittoria di rigore: Gudmundsson punisce due volte la Lazio dagli 11 metri | CLASSIFICA

CalcioWeb

Tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro gare, la Fiorentina era alla disperata ricerca di un successo che portasse fiducia e permettesse di scalare qualche posizione in classifica. Attesa termina nel lunch match della 5ª Giornata con il 2-1 alla Lazio, vittoria e coincisa con un altro gradito ritorno, quello di Albert Gudmundsson in campo. E no, le due non sono coincidenze.

Sotto 0-1 al 41′ a causa del gol di Gila, Palladino lancia Gudmundsson nella mischia al 46′: l’islandese, pezzo pregiato del mercato estivo dei toscani, nella ripresa ribalta la gara segnando due calci di rigore che permettono alla squadra viola di portare a casa il bottino pieno.

Risultati 5ª Giornata Serie A

Venerdì 20 settembre

Ore 18:30

Cagliari-Empoli 0-2

Ore 20:45

Verona-Torino 2-3

Sabato 21 settembre

Ore 15:00

Venezia-Genoa 2-0

Ore 18:00

Juventus-Napoli 0-0

Ore 20:45

Lecce-Parma 2-2

Domenica 22 settembre

Ore 12:30

Fiorentina-Lazio 2-1

Ore 15:00

Monza-Bologna

Ore 18:00

Roma-Udinese

Ore 20:45

Inter-Milan

Lunedì 23 settembre

Ore 20:45

Atalanta-Como

Classifica Serie A

Torino 11 Udinese 10 Napoli 10 Juventus 9 Empoli 9 Inter 8 Lazio 7 Atalanta 6 Verona 6 Fiorentina 6 Milan 5 Parma 5 Genoa 5 Lecce 5 Venezia 4 Monza 3 Roma 3 Bologna 3 Como 2 Cagliari 2