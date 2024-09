CalcioWeb

Sono 4.248 gli abbonamenti definitivamente venduti per la stagione 2024/2025 dal Calcio Foggia 1920. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della società.

“Quattromiladuecentoquarantotto cuori rossoneri, uno per uno, uniti in un’unica passione! La campagna abbonamenti #AncorApprissAuFogg è stata un successo straordinario! Adesso, tutti insieme allo #Zaccheria per far tremare lo stadio!“.