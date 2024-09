Foggia, esonerato il tecnico Brambilla: il comunicato del club

CalcioWeb

Dopo l’ennesimo risultato negativo Massimo Brambilla non è più l’allenatore del Foggia. Ad annunciare l’esonero del tecnico è stato il presidente Nicola Canonico, a margine della sfida persa contro il Giugliano.

“Analizzo drasticamente i numeri, siamo la peggiore difesa. Penso di aver allestito un organico importante. I complimenti non li abbiamo ricevuti dai tifosi, ma sono arrivati da fuori. Essere umiliati in questo modo non è accettabile.

È stata una scelta obbligata quella di mandare via Brambilla. Mi sarei aspettato le dimissioni, viste le figuracce fatte in queste sei giornate. Quando uno non si dimette perché è legato al suo contratto, è giusto per la società esonerarlo“.

Il comunicato del club

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver revocato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Massimo Brambilla. Il club ringrazia il tecnico per la collaborazione resa fino ad oggi e gli augura le migliori fortune sportive e personali“.