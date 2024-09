CalcioWeb

Foggia chiamato al pronto riscatto dopo l’ultima sconfitta. La squadra di mister Brambilla stasera allo Zaccheria scenderà in campo contro il Giugliano, per la sfida valida per la 6 giornata di campionato.

Il Foggia, è a secco di vittorie da tre giornate, e per Brambilla sarebbe l’ultima spiaggia. L’ex tecnico della Juventus Next Gen, in caso di mancato successo, potrebbe essere esonerato.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su NOW, Sky Go.