Follia in casa Partizan, blitz dei tifosi: ferito l’allenatore | VIDEO

Momenti di follia in casa Partizan. La squadra è reduce dalla pesante sconfitta contro la Stella Rossa con il punteggio di 0-4 e in generale da un periodo negativo in campionato (2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare).

Al fischio finale alcuni ultras hanno fatto invasione per vandalizzare il terreno di gioco e poi si sono recati negli spogliatoi, dove hanno rotto una finestra. L’allenatore ha riportato conseguenze: Aleksandar Stanojevic, infatti, è rimasto ferito al volto. Il tecnico ha denunciato l’episodio in conferenza stampa.

🇷🇸 | Partizan teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: “Taraftarlar camı kırdılar, bana isabet etti ve hepsi bu, başka bir şey olmadı.” dedi. #BalkanFutbolu Ayrıca böyle ezici bir mağlubiyetten sonra basının karşısına çıkmak istediğini ve olayı “utanç verici” olarak nitelendirdi. pic.twitter.com/RBsOpQb9xs — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) September 24, 2024