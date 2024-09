Fonseca-Milan, il retroscena: 4 allenatori top in lista valutati prima di lui

CalcioWeb

Iniziare la preparazione estiva con i mugugni per i tifosi, con l’etichetta di ‘poco gradito’, accettato solo perchè l’arrivo di quello prima (leggasi Lopetegui) era già stato fatto saltare e fare il bis sarebbe stato grottesco, non deve essere semplice. Se poi la panchina è quella del Milan, il margine di errore si riduce. Paulo Fonseca rischia di pagarlo sulla propria pelle.

L’allenatore portoghese, al netto di un buon precampionato che aveva fatto calmare le acque, ha raccolto 2 punti in 3 partite di inizio stagione, gare nelle quali il Milan è apparso fragile, disattento e in netta difficoltà. E i tifosi hanno ricominciato a mugugnare. Intanto, spunta un retroscena sulla scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca.

Milan, 4 nomi prima di Fonseca: il retroscena

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione Milan rivelando alcuni retroscena legati alla scelta dell’allenatore.

“Sono stati fatti tanti nomi, anche se, nel processo interno, i nomi erano Lopetegui e Fonseca. Il primo era Lopetegui; poi, per tutta una serie di motivazioni, tra cui la reazione negativa della tifoseria social, non è arrivato, anche se dire che sia stato per questo motivo che il Milan ha detto no a Lopetegui…“, ha dichiarato l’esperto di mercato.

Il Milan però aveva in lista anche 4 top: “Allegri, Sarri, De Zerbi, Tuchel erano disponibili e sono stati valutati, ma mai contattati. Nessuno di questi ha mai parlato col Milan o il Milan ha presentato loro il progetto“.