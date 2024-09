Formula 1: Norris in pole, Verstappen redivivo. Inspiegabile Ferrari! La griglia di partenza a Singapore

CalcioWeb

Ancora una volta, sta diventando quasi un’abitudine, Norris partirà dalla pole position anche a Singapore in Formula 1! Ma ormai lo sa pure Lando, inutile esultare se non alla fine del 1º giro. In prima fila con lui torna in vita la RedBull di Verstappen, Max sarà un avversario davvero tosto per la McLare domani.

Capolavoro delle Mercedes nel piazzarsi entrambe in 2ª fila, Hamilton davanti a Russell. Disastro totale della Ferrari: Sainz sbatte contro le barriere ad inizio Q3 e Leclerc si fa annullare l’unico tentativo valido, risultato una partenza dalla 5ª per entrambe le vetture di Maranello, con Leclerc in 9ª casella e Sainz in 10ª.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Norris 2. Verstappen

2ª Fila: 3. Hamilton 4. Russell

3ª Fila: 5. Piastri 6. Hulkenberg

4ª Fila: 7. Alonso 8. Tsunoda

5ª Fila: 9. Leclerc 10. Sainz

6ª Fila: 11. Albon 12. Colapinto

7ª Fila: 13. Perez 14. Magnussen

8ª Fila: 15. Ocon 16. Ricciardo

9ª Fila: 17. Stroll 18. Gasly

10ª Fila: 19. Bottas 20. Zhou