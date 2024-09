Francia-Italia, inizio shock: gol di Barcola dopo 14 secondi | VIDEO

CalcioWeb

Un altro inizio shock per l’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono in campo per la prima partita della fase a gironi di Nations League contro la Francia e l’avvio non è stato di certo positivo.

I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena… 14 secondi. Errore di Di Lorenzo: l’esterno del Napoli non è attento e Barcola sigla il gol del vantaggio. L’Italia si trova in svantaggio per la quinta volta consecutiva.

Récupération haute va tout seul comme un grand, Barcola n’a pas été titulaire à l’euro mdr pic.twitter.com/i4b5ewJmK3 — B (@JackyBooooy) September 6, 2024