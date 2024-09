Francia-Italia, Maignan striglia i compagni: “solo 2 italiani titolari da noi”

CalcioWeb

Una grande vittoria quella ottenuta in Nations League dall’Italia contro la Francia. Un netto 1-3 che ha sorpreso, prima di tutti, gli stessi francesi che, probabilmente, pensavano di poter avere una serata facile visti i problemi evidenziati dagli azzurri a Euro 2024. Il gol in apertura, dopo 14 secondi, non ha di certo aiutato. Ma poi l’Italia è riuscita a rialzarsi e ribaltare la partita.

Una vittoria che ha lasciato anche qualche scoria polemica nello spogliatoio dei ‘Bleu’. Secondo “L’Equipe”, infatti, Mike Maignan, leader carismatico del gruppo, si è fatto sentire con una netta strigliata. Il portiere del Milan ha sottolineato la gravità della sconfitta contro una nazionale, a suo dire, inferiore a quella francese. L’Italia, avrebbe detto Maignan, schierava ieri solo due calciatori che avrebbero potuto prendere il posto di un titolare dell’11 di Deschamps. Nessun compagno avrebbe aperto bocca.

“Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti – ha poi detto il rossonero in conferenza stampa -. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi“.