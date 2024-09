Frosinone, Biraschi operato d’urgenza: la situazione sul recupero

CalcioWeb

Sono ore di tensione in casa Frosinone dopo l’avvio difficile nel campionato di Serie B. La squadra non ha ancora mai vinto e non potrà permettersi un passo falso nella prossima sfida del torneo cadetto contro il Bari.

Come confermato anche dal sito ufficiale del club il calciatore Davide Biraschi è stato operato d’urgenza. Il difensore è stato sottoposto a un intervento di appendicite, perfettamente riuscito, presso l’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone. I tempi di recupero verranno stimati nei prossimi giorni.