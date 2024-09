Frosinone, la decisione sull’esonero di Vivarini

CalcioWeb

Sono ore di riflessione in casa Frosinone dopo la debacle nel campionato di Serie B contro il Bari. La sfida della 6ª giornata del torneo cadetto si è conclusa sul risultato di 0-3. La squadra occupa l’ultimo posto in graduatoria e la vetta della classifica è distante già 11 punti.

Il Frosinone è stato costruito per le zone alte della classifica e la panchina del tecnico Vivarini già traballa. Secondo il ‘Messaggero’, però, il tecnico non rischia l’esonero immediato ma la fiducia è a tempo. La squadra dovrà cambiare passo nelle prossime due partite contro Cittadella e Carrarese per salvare la panchina di Vivarini.