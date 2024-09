Frosinone, Nazionali e nuovi arrivati: Vivarini sulla condizione della squadra

CalcioWeb

Il Frosinone è in campo per preparare la delicata trasferta contro il Brescia. Alla vigilia è andata in scena la consueta conferenza stampa del mister Vincenzo Vivarini.

“Il Brescia è una squadra forte, che sa stare in campo. La conosco molto bene. È una squadra che concede poco e si difende benissimo. Loro hanno un gioco molto efficace che ti mette alle corde. Dovremmo essere concentrati per non andare in difficoltà durante i novanta minuti”.

Poi sui nazionali: “Per quanto riguarda i fratelli Oyono arriveranno oggi pomeriggio. Loro in nazionale si sono alternati nello stesso ruolo e si sono divisi il minutaggio, penso che saranno della partita. Ambrosino ieri si è allenato e sta molto bene, come Darboe. Quello più stanco era Kvernadze che ieri ha riposato ed oggi si è allenato. In generale lo abbiamo recuperato. Riguardo i nuovi arrivati, ci devo lavorare. Ci siamo focalizzati su alcuni aspetti di campo tipo i concetti, gli sviluppi di gioco e soprattutto sulla loro intesa”.