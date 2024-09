Funerali Alicicco, i vip presenti: c’è anche De Rossi, prima ‘uscita’ dopo l’esonero

CalcioWeb

Nella Chiesa di San Gioacchino in Piazza dei Quiriti per i funerali di Ernesto Alicicco, lo storico medico della Roma scomparso il 17 settembre all’età di 89 anni, tra i tanti presenti c’ar anche l’ormai ex allenatore della Roma e bandiera giallorossa, Daniele De Rossi, esonerato ieri dal club.

Per l’ultimo saluto sono presenti numerosi ex calciatori giallorossi e personalità del calcio tra cui Giannini, Cappioli, Balbo, Giordano, Tempestilli, Pruzzo, Tancredi, Zeman, Faccini, Chierico, Di Carlo, Petruzzi, Righetti, Ettore Viola, figlio dello storico presidente della Roma Dino Viola e in rappresentanza della Roma il segretario generale Maurizio Lombardo e alcuni ragazzi delle giovanili che hanno portato a inizio cerimonia uno stendardo.