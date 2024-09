Funerali Eriksson, la commozione della Lazio e il dolce omaggio

CalcioWeb

“Siamo commossi ed allo stesso tempo onorati di essere qui, nel paese del tecnico più vincente della storia della Lazio. Il Club, in primis il Presidente, ha voluto fortemente che presenziassimo alle esequie non solo di un professionista esemplare, ma di uomo speciale dall’eleganza impareggiabile. Abbiamo portato la maglia che abbiamo mostrato in occasione della commemorazione di Eriksson nella gara con il Milan, tutto il mondo sa quanto il popolo laziale abbia amato Sven“.

È quanto dichiarato dal dg della S.S. Lazio Enrico Lotito, presente a Torsby in Svezia insieme al dirigente Alberto Bianchi ai funerali di Sven-Goran Eriksson, ex allenatore biancoceleste dal 1997 al 2001.