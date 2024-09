Svolta sul futuro di Pioli: “torna in panchina, sul piatto una cifra faraonica”

CalcioWeb

Stefano Pioli è pronto a rimettersi in gioco. L’ex allenatore del Milan è alla ricerca di una nuova squadra dopo la rottura con il club rossonero e ha ambizioni importanti per il futuro. Dopo le voci sul passaggio all’Al-Ittihad, il nome del tecnico italiano è tornato alla ribalta per una panchina in Arabia Saudita.

Secondo quanto riferito dai media arabi è in uno stato avanzato la trattativa per il passaggio di Stefano Pioli all’Al-Nassr come possibile sostituto di Luis Castro. Il club avrebbe messo sul piatto una cifra faraonica e il cambio in panchina è dato per imminente, potenzialmente già nei prossimi giorni. Se così fosse Pioli avrebbe in rosa calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic.