Genoa-Juventus, doppietta ed esultanza polemica di Vlahovic | VIDEO

E’ in corso Genoa-Juventus, sfida valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci da tre pareggi consecutivi e la casella dei gol subiti è ancora ferma a zero. In casa rossoblù la delusione è altissima dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Sampdoria.

Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, la gara svolta nella ripresa con Vlahovic protagonista: l’attaccante prima sigla un rigore e poi incrocia da attaccante vero. Esultanza polemica dopo il raddoppio: il serbo ha fatto il gesto con le mani delle ‘chiacchiere’ con riferimento alle troppe critiche negli ultimi giorni.

What a finish Vlahovic🔥pic.twitter.com/6w21GwAZmV — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) September 28, 2024