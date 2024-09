Genoa-Juventus, le interviste: Motta soddisfatto, Vlahovic si toglie i sassolini

CalcioWeb

E’ ovviamente soddisfatto Thiago Motta dopo la bella vittoria della Juventus sul campo del Genoa con il punteggio di 0-3. “Nel secondo tempo è evidente che è andata molto meglio, è ovvio che dopo il vantaggio, con i giocatori che abbiamo, perché sono tutti giocatori veramente forti, la squadra avversaria fa più fatica, perché deve aprirsi, deve attaccare”. Così l’allenatore della Juventus Thiago Motta, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 sul Genoa.

“Ancora zero gol subiti? È un dato interessante e importante, siamo una squadra solida – prosegue il 42enne tecnico italo-brasiliano-. Abbiamo difensori forti, ma la fase difensiva si fa di squadra. Oggi non abbiamo preso gol perché abbiamo difeso insieme, con grande generosità, aiutandoci sempre. Sono contento perché è un dato importantissimo per una squadra che vuole ambire a cose importanti”.

Motta applaude poi la prova di Dusan Vlahovic. “è un leader positivo, anche nella comunicazione e nel linguaggio del corpo. A volte deve migliorare e stare più in sintonia con il gruppo ma è un ragazzo che dà sempre il massimo. I cambi esistono ma non è che non sono contento quando l’ho sostituito. Lo vedo sempre bene, è un giocatore molto importante per noi, deve continuare così”.

Le parole di Vlahovic

“Esultanza polemica? Non c’è problema, la gente parla. Se fai gol sei il migliore, se non lo fai sei il peggiore. Tutto normale, sta a me rispondere sul campo e lo farò sicuramente. La gente si aspetta che io risolva le partite ed è normale, io non scappo. Io faccio sempre tutto al 100%, sono super tranquillo e darò sempre il massimo in campo. Per una punta quando non segni è difficile, ma oggi abbiamo vinto ed è l’unica cosa che conta”. Così l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic dopo la vittoria per 3-0 sul Genoa, match nel quale ha realizzato una doppietta.

“Quanti gol voglio segnare? Non lo so, non mi pongo limiti, guardo partita per partita facendo il massimo. Poi tutto quello che arriverà prenderò, ma l’importante è la vittoria perché questa maglia richiede questo”, aggiunge il 24enne serbo prima di esaltare Francisco Conceicao, al primo gol in bianconero. “E’ fortissimo, ci sta dando una grande mano. Ci è mancato quando non è stato con noi per l’infortunio, ora spero arrivino tanti assist per me”.