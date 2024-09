Genoa, nuovo infortunio per Miretti: le condizioni

CalcioWeb

Non arrivano notizie positive per il Genoa di Alberto Gilardino. Il tecnico deve fare i conti con un nuovo infortunio di Fabio Miretti: il centrocampista del Genoa era da poco rientrato in gruppo dopo i problemi muscolari accusati nei giorni scorsi, ma ora l’allarme sembra essere scattato nuovamente durante l’allenamento.

Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali del caso, ma a questo punto appare complesso immaginarlo in campo nella 4° giornata in casa contro la Roma, il primo impegno dopo la sosta per le Nazionali.