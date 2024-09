CalcioWeb

Dopo aver ottenuto la prima vittoria superando con un netto 3-0 la Pergolettese tra le mura amiche dello Stadio di Zanica, stasera alle 20.45 l’AlbinoLeffe torna in campo per affrontare la Giana Erminio nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie C.

Giana Erminio-Albinoleffe dove vederla in tv

La partita Giana Erminio-Albinoleffe verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 256, e in diretta streaming su NOW e SkyGo.